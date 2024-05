Sente o corpo inchado? Estas 5 dicas ajudam a melhorar só com alimentação

Aquela sensação desconfortável de roupas e sapatos apertando, que deixam marcas na pele, especialmente no fim do dia, e aquele peso nas extremidades de braços e pernas são sintomas característicos do inchaço corporal. Mas esse incômodo pode ser eliminado ou pelo menos reduzido com uma dieta adequada.

1. Tome água

A primeira iniciativa é ingerir bastante água. É muito comum que as pessoas se enganem evitando tomar água como solução para o inchaço. A ingestão de água de forma escalonada ao longo do dia ajuda a manter o corpo hidratado, auxilia o funcionamento adequado do aparelho digestivo e dos rins e colabora na eliminação de toxinas.

2. Reduza o carbo

A estratégia para desinchar também passa por reduzir ao máximo o consumo de carboidratos refinados e bebidas alcoólicas. Esses são alimentos que podem causar uma reação inflamatória do corpo, o que também costuma resultar em inchaço corporal.



Ou seja, cerveja, drinks e vinhos, assim como pães, biscoitos, tortas, bolos, torradas e arroz branco devem ser consumidos com parcimônia não só para quem quer perder peso em geral, mas também para quem quer desinchar.