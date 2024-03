Casa no Tá com Nada e desabafo de Fernanda: a madrugada do BBB 24

Boninho, diretor do BBB, comentou nas redes sociais sobre o Tá com Nada e contou quais comidas ficarão disponíveis aos brothers: "Arroz, feijão e goiabada."

Fernanda chorou ao refletir sobre o seu momento de jogo e desabafou com Pitel: "Estou chegando no meu limite."

Davi e Isabelle conversaram sobre a amizade dos dois e o brother se declarou: "Te admiro muito. Olho para você e me sinto feliz."

Davi se revoltou com o fato de a casa estar no Tá com Nada e reclamou: "Isso me deixou com raiva, vai ser uma desgraça aqui dentro."

Fernanda comentou sobre o costume de Davi de limpar a casa: "Se ele ficar porque limpa a casa, é mais fácil botar um diarista aqui. Chama um diarista na escala."