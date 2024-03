Matteus troca de roupa para dormir e dispara: 'É bom ficar pelado'

Matteus diz que é bom ficar nu embaixo das cobertas no BBB 24 (Globo). No Quarto Fadas, os participantes comentam o motivo para dormirem com roupas no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Assim que trocou de roupa para dormir, Matteus declarou: "É bom ficar pelado pelo menos uns 10 segundos dentro das cobertas".