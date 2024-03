Com Tá com Nada e spoiler de Boninho, que horas começa a Prova do Líder?

Boninho deu spoiler sobre a 12ª Prova do Líder. Em seu perfil no Instagram, comentou sobre o "Tá com Nada" e anunciou: "Eles estavam muito perto de chegar no 'Tá com Nada' e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar porque amanhã tem prova longa".

Os espectadores podem acompanhar a dinâmica pela TV ou pelo Globoplay — apenas para assinantes do streaming da Globo.

BBB 24 - enquete UOL: O que você acha do Tá com Nada? Gosto! É um bom jeito de punir a casa Reprodução/Instagram Não gosto! Eles não merecem ficar com pouca comida Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER