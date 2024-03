Dado cita relação com Wanessa e trauma do BBB: 'Futuro a Deus pertence'

Dado Dolabella não encontrou Wanessa Camargo desde que ela foi expulsa do BBB 24 (Globo). O artista comentou sobre o futuro do relacionamento e o motivo para estar afastado dela.

O que aconteceu

Para o ator, Wanessa foi atacada por seu passado. "Surgiram muitos oportunistas levantando coisas, mentira do meu passado, que fui absolvido em 2016. Uma mentira contada vinte vezes se torna verdade. E usando isso para prejudicar ela na casa. Precisei me posicionar porque, me defendendo, estava defendendo ela no BBB. As pessoas estavam atacando ela através de mim. E isso foi mal visto. Tem gente que acha que eu estava querendo aparecer", disse em entrevista ao ZonaV podcast nesta terça-feira (5).