Giovanna comenta bate-boca de Davi e Leidy: 'Eu seria expulsa'

Começando a chorar, a nutricionista continuou: "Só quem já passou sabe o que é isso. Eu sei do jeito que eu sou hoje, é por tudo o que já passei lá fora, principalmente com homem. Eu quero eles vão para a casa d c*ralho. Ver ele fazendo isso com a Leidy, me pegou."

Giovanna ainda comentou com Leidy: "Nossa, eu fiquei muito nervosa, você não tem noção. Se fosse comigo, eu tinha sido expulsa."

Você pode ter certeza que eu seria expulsa, porque isso eu não aceito. Você pode xingar, usar palavras duras, usar o que for... Agora, fazer essa m*rda que ele faz com todo mundo e com mulher ficar chamando para beijinho... Giovanna

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER