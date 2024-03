Yas: Egocêntrica, Yasmin Brunet já falou coisas piores sobre Davi no BBB 24

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou a modelo por ter se doído por Davi a haver rotulado de 'inútil' no último Sincerão. "Desculpa, mas, se a pessoa não tem utilidade dentro do jogo, ela é inútil! A Yasmin se ofende muito com esse termo, achou desrespeitoso, mas já chamaram o Davi de sociopata, de moleque..."

Para Yas, a implicância de Yasmin com o baiano refleta antes de tudo o egocentrismo da filha de Luiza Brunet. "É uma questão muito mais de ego que de qualquer outra coisa. A Yasmin se sentiu ofendida com o que o Davi falou dela, mas também o ofendeu em várias oportunidades. Então, meu amor, segue o jogo!"

A apresentadora criticou também Leidy por bancar o 'ombro amigo' da ex-esposa de Gabriel Medina. "Que decepção é Leidy Elin, 'viúva' de Wanessa Camargo, consolando Yasmin Brunet! Você sair de São Gonçalo para ficar consolando rico [no BBB] é brincadeira! Ela e Lucas podem dar a mão de ficar babando ovo de estrela!"

Esposa de Lucas Buda rouba sucesso que ele não conseguiu dentro do BBB 24

Camila Moura pulou de 1 mil para 1,5 milhão de seguidores após seu marido, Lucas Henrique, 29, flertar com Giovanna Pitel, 24, dentro do BBB 24 (Globo). Entendendo-se traída pelo brother, Camila publicou posts em que exibia fotos dele rasgadas e deixando claro que a relação acabou.