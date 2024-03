Maria Cândida sobre amadurecimento: 'Aos 52, me sinto bem mais livre'

Maria garante que aos 52 anos se sente mais livre do que antes. "A TV também hoje mostra um avanço, mas ainda não chegamos lá. As redes - apesar de tantas mulheres lutarem por corpos livres - ainda tem mais filtro que verdade? O que ferra a cabeça das mulheres. Hoje, aos 52, na menopausa, eu me sinto bem mais livre do que antes e minhas fotos são sem filtro", e continuou: "Gosto de me ver com braço, perna, tudo. Ainda tem um ponto aqui e ali que coloco olho e defeitos. Mas tô muito mais tranquila e feliz. Era muito difícil. Cada dia mais fácil".