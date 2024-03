Miss, trans e amputada: jovem luta por prótese após acidente: 'Renasci'

Fazendo fisioterapia, ela diz estar fazendo terapia: "Psicologicamente eu estou bem, só que existem momentos que eu fico mal, me perguntando o porquê, com sentimento de culpa. Estou fazendo terapia também, já faz parte do processo de recuperação".

[O terapeuta] fala que é necessário esse sentimento mais de luto. Uma parte de mim foi embora e eu tenho um certo medo de como vai ser, porque é tudo novo. Falei pra ele que meu foco agora é me recuperar, sei que quando eu me recuperar vão vir essas questões depois, mas espero mais pra frente. Agora é eu ficar bem. Alice Ridenn

A modelo e estudante de Relações Internacionais na UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), em João Pessoa, estava no último dia de férias. Ela voltava para a casa da mãe em Surubim (PE) quando sofreu o acidente.

Alice lembra de detalhes. O pneu do carro com os amigos furou na rodovia PE-95, na altura de Cumaru (PE), quando todos desceram para pegar o pneu reserva. "Eu estava com a lanterna iluminando e passou pela minha cabeça olhar qual pneu tinha furado. Fui para o lado do motorista, consequentemente, onde os carros passam na pista. Quando eu me virei, já vi o carro vindo completamente desgovernado. Ele tava descontrolado e muito rápido", conta.

Uma van que também voltava da mesma festa foi uma salvação. Nela estava um enfermeiro socorrista e técnico de enfermagem. Eles que fizeram um torniquete para estancar o sangue e deram apoio até o Samu chegar. A dupla também foi responsável por acionar contatos para acelerar o atendimento.

O motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. Ele estava em um Gol preto: "Até hoje ninguém sabe quem é, ninguém tem informação. Ele segue impune".