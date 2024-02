Miss paga R$ 5.000 para ir a concurso e perde vaga: 'Pelo fato de ser mãe'

Ela foi informada que não poderia participar do certame e que iria perder o título: "Ela já me falou que eu não poderia participar, e que não sabia porque eu não sabia disso". A perda do título foi revertida ao longo do dia e ela só perderia a vaga na competição.

Expliquei que eu ainda não tinha tido acesso ao regulamento e que tinha perguntado algumas vezes. Tenho print e ele [Sidney, meu coordenador] me respondeu que sim, que eu poderia participar e que mães poderiam participar, porque o regulamento havia sido atualizado. Carla Cristina, ex-participante do Miss Brasil Mundo 2024, pelo Acre

Carla é mãe da pequena Jade, de 1 ano e sete meses. Ela mostrou a captura de tela para Splash, mas pediu para não ser divulgada. No print, ao ser perguntado se mães não podiam mais participar do concurso, Sidney diz desconhecer a informação.

À reportagem, Sidney Lins disse que avisou suas candidatas sobre mudanças em outros concursos, mas que ainda não tinha posição quanto ao CNB/Mundo. "Na época falei para as meninas: 'tá um boato que alguns concursos vão poder ter mães e mulheres casadas. Porém, a gente segue com nosso regulamento antigo, que não pode ser mãe nem ter filhos'. Mas [ressaltei] que a gente precisava aguardar o regulamento do Acre e do nacional. Todas leram, aceitaram e estavam cientes de acordo com o regulamento".

Trecho de regulamento divulgado para as candidatas do Miss Acre Mundo 2023, realizado no segundo semestre de 2022 Imagem: Reprodução/ Redes sociais/ Miss Acre Mundo