Brothers opinam sobre Leidy Elin no BBB 24: 'Não tem relevância'

Para Michel, Leidy costuma dar opinião quando todo mundo da casa já deu. Fernanda, para complementar o assunto, relembrou a opinião de Rodriguinho sobre a sister.

Fernanda: "Rodrigo falava que ela era sombra do Marcus e do Lucas. Sempre achava que, se batesse, no Paredão podia sair, porque não tinha muita relevância".

Raquele finaliza: "Ela entra numa briga só para falar alguma coisinha e todo mundo fica na cabeça: só ela falou".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas vai indicar ao Paredão no domingo? Alane Divulgação/Globo Davi Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

