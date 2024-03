Diego Alemão diz que começou a usar drogas após ameaça de criminosos

O empresário e ex-BBB Diego Alemão diz ter começado a usar drogas após começar a ser ameaçado de morte por grupo de criminosos.

O que aconteceu

O vencedor do BBB 7 sofreu um acidente de trânsito em 2020 e foi condenado a um ano e cinco meses de detenção em regime aberto por ameaça, lesão corporal, embriaguez ao volante e desacato.

Após o caso, o empresário começou a receber telefonemas de estelionatários e, para se proteger, adquiriu uma arma. Nesse mesmo período, Alemão teve contato pela primeira vez com as drogas. "Foi um período muito difícil e vai continuar, porque não é uma luta vencida do dia para a noite. Passei por um furacão e tanto. A partir dali eu falei: 'Não tenho recursos pra pagar um segurança'. Sou um homem nessa selva de pedra", disse em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record.