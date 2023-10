Ex-BBB Diego Alemão é transferido para clínica psiquiátrica

"Ele em sã consciência jamais agiria daquela forma. Diego não é agressivo, Diego em hipótese alguma colocaria a vida de alguém em perigo. Mas ele abriu o coração para a família e voluntariamente buscou ajuda. Diego Alemão encontra-se internado em uma clínica de reabilitação, infelizmente o quadro dele é grave", disse Chiquini.

O advogado disse que o ex-BBB lida com uma profunda depressão desde 2020, quando foi preso pela primeira vez. "Desde 2020 [...] Diego Alemão tem enfrentado problemas de profunda depressão. Desde então, passou a viver recluso e começou a piorar gradativamente."

"Neste ano, a situação vem tomando quadros de saúde mais graves, combinando depressão profunda com o uso de medicamentos e, infelizmente, o uso de psicotrópicos", concluiu Chiquini.

O que aconteceu

Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma, na zona Sul do Rio de Janeiro, no último dia 26. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 4 mil.

Alemão discutiu com jornalistas na porta da delegacia: "Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou a por** do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", disse.