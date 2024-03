Vanessa Lopes: 'Admitir que está doente é um pouco assustador'

A jovem está dedicada em recuperar 100% a saúde mental. "Dizer que é um processo, ainda estou em tratamento. Estou bem, mas quero ficar melhor ainda".

Vanessa lembrou que ninguém de sua família suspeitou que ela não estava bem antes mesmo de entrar no Big Brother Brasil. "Essa doença é um negócio tão louco que é difícil de você conseguir diagnosticar. Então, eu não tive como me auto diagnosticar e não tinha como as pessoas aqui fora diagnosticarem sem conhecer. Por isso, foi essencial um médico".

A ex-BBB relatou que está quase dois meses sem abrir as redes sociais como parte do tratamento. Ou seja, ela não tem ideia da repercussão de sua participação no reality show.

Dei um tempo pra cuidar de mim mesma. Só pra avisar que tenho um atestado pra estar aqui. Só pra deixar claro que conversei muito bem com meu médico e parte do meu tratamento é não trabalhar e não voltar para as redes sociais. Inclusive, eu nem entendo a dimensão de tudo o que aconteceu, porque não pude entrar nas redes sociais. Só estou vivendo, me cuidando e vivendo momentos importantes. Depois eu entendo o que aconteceu, é um processo que estou indo lentamente.

Vanessa Lopes