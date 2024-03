Casal realiza sonho de ver banda americana em festival emo: 'É de criança'

O casal Mike de Sousa e Marcelo Cunha foi ao festival I Wanna Be Tour, em São Paulo, para ver NX Zero, Simple Plan, Pitty e, também, a banda que une os dois há cerca de uma década: A Day To Remember.

O que eles disseram

Sentados nos corredores do Allianz Parque enquanto All Time Low se apresentava, eles brincaram que o descanso era um intervalo para o "sprint final" a partir das 20h, que terá NX Zero, A Day To Remember e Simple Plan. "A gente veio para descansar um pouco. Depois vai ter A Day To Remember. Vai ser o sprint final", brinca o casal.

Presentes no estádio desde a abertura feita pela banda Fresno, às 11h, eles contam que chegaram antes dos portões abrirem. "A gente chegou e tava a loucura da fila. Chegamos, pegamos a fila e entramos no começo da Fresno".