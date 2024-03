BBB 24: Pitel é o Anjo da semana e está imune; veja como foi a prova

Quem participou? Davi, MC Bin Laden, Beatriz, Fernanda, Michel, Giovanna, Isabelle, Leidy Elin, Pitel e Alane.

Como foi a prova? Na primeira, cada um devia escolher um número dentro de um ônibus e puxar a alça correta. Na segunda fase, eles precisavam abrir a porta certa com um crachá. Já na última, as finalistas tinham que arremessar argolas em alvos com pontuações diferentes.

Quem chegou até a final? Giovanna, Leidy e Pitel passaram para a última fase — e fizeram 10, 25 e 45 pontos, respectivamente.

Quem é o Anjo da Semana? Pitel levou a melhor e conquistou o colar do Anjo. Ela escolheu Fernanda, Lucas e Michel para o almoço. Já para o Castigo do Monstro, optou por Matteus e MC Bin Laden.