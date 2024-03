5 curiosidades sobre o live-action de 'Avatar', novo sucesso da Netflix

"Avatar: O Último Mestre do Ar" é uma sensação na Netflix no mundo todo, e atualmente está em primeiro lugar no Top 10 brasileiro. Splash reuniu 5 curiosidades sobre a produção inspirada no desenho animado da Nickelodeon:

#01. As quatro nações existentes no mundo de "Avatar" têm relação com culturas do nosso mundo. O Povo da Água, por exemplo, segue a cultura indígena do Ártico. Os Nômades do Ar, de onde veio o Avatar Aang, são inspirados nas sociedades tibetanas que vivem no Himalaia.

A Nação do Fogo já é uma mistura de várias culturas do sudeste asiático, como Filipinas, Tailândia e Indonésia. Para fechar, o Reino da Terra é baseado nas culturas chinesa, japonesa e sul-coreana.