Novela 'Renascer': Veja resumos dos capítulos de 01 a 09/03

Quarta-feira, 06 de março

Tião procura por José Inocêncio e conta sobre o desejo de ter um diabinho assim como o fazendeiro, para abrir seus caminhos. Joana avisa a Dona Patroa que Egídio furta suas roupas do varal, e descobre que a mulher do fazendeiro veste as peças a pedido do marido. José Inocêncio dá a receita para Tião criar seu próprio diabinho. Damião aceita a proposta de Chico e revela o nome da pessoa que o contratou para matar José Inocêncio, em troca de se casar com Ritinha. Mariana repreende José Inocêncio por ter mentido para Tião. Lu sente pena de João Pedro. Inácia pede demissão para José Inocêncio.

Quinta-feira, 07 de março

José Inocêncio manda Inácia dormir no quarto que era de seus filhos, e avisa a Mariana que a mãe de Ritinha irá morar com eles. Mariana liga para Bento e Venâncio e os avisa que José Inocêncio quer que eles voltem à fazenda. Joana não aprova a ideia de Tião criar um diabinho. Padre Santo celebra o casamento de Ritinha e Damião, sem a presença de Inácia. Inácia conta para Mariana o sonho que teve com José Inocêncio. No leito de morte de Chico, Damião promete não deixar ninguém matar José Inocêncio. José Inocêncio repreende Zé Bento. Tião consegue a ave com as características que buscava. José Inocêncio pergunta a Venâncio por que Buba não viajou para a fazenda.

Sexta-feira, 08 de março

Buba garante a Teca que dará todo apoio para ela e a criança. Bento acusa Mariana de querer se vingar de sua família. Buba conta a Teca que é uma mulher trans. Deocleciano insinua que Zinha está com ciúmes de João Pedro. Venâncio avisa a Bento que não o deixará enganar João Pedro. Egídio não entende por que Tião teima em ficar com uma galinha preta debaixo do braço, sem saber que faz parte da história que José Inocêncio inventou para o marido de Joana possuir um diabinho. Venâncio comunica ao pai que ele e Buba terão um filho, e José Inocêncio comemora.