Lucas Lima expõe incômodo quando fãs dizem torcer para ele e Sandy voltarem

Lucas Lima, 41, disse se incomodar quando as pessoas nas ruas dizem torcer para que ele e Sandy, 41, reatem o casamento.

O que aconteceu

O músico falou sobre sua relação com a ex, Sandy, no programa CNN Pop e disse que não gosta de ouvir sobre torcidas para que o casal volte. Segundo ele, o incômodo é maior quando essas declarações são feitas em um momento no qual está acompanhado do filho, Theo.