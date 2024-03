Faustão: família do apresentador explica prioridade em fila de transplante

A família do apresentador Fausto Silva, por meio da página Faustão do Meu Coração, explicou o motivo do famoso ter prioridade na fila de transplante de rim.

O que aconteceu

Página citou uma portaria do governo de São Paulo. "No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido" — Fausto passou por um transplante de coração no ano passado.

Apresentador entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era o 13º da lista. Ele foi submetido ao procedimento na manhã de segunda-feira (26). As informações foram confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo a Splash por meio da Secretaria Estadual de Saúde.