Esposa de Lucas Henrique sobre treta com Davi: 'Estava sendo provocado'

Camila analisou a treta do marido com Davi: "Ser uma pessoa calma e tranquila não significa ser saco de pancada dos outros. É a lei da reciprocidade, você xinga e é xingado, você vota e é votado. Na verdade, não me surpreendeu, porque era nítido que ele estava sendo provocado e até encurralado ao sair do banheiro, com gente lá esperando ele sair para confrontá-lo".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Rodriguinho, quem é o mais odiado pelo público? Alane Beatriz Davi Fernanda Giovanna Giovanna Pitel Isabelle Leidy Elen Lucas Henrique Matteus MC Bin Laden Michel Raquele Wanessa Camargo Yasmin Brunet

Cobertura especial do UOL no BBB

