Renascer: Após beijo frustrante, Zinha se enfurece e dorme com mulher

No capítulo de "Renascer" desta sexta-feira (1), Joana fica surpresa com a fascinação de Tião pelo artefato peculiar de José Inocêncio. Buba informa a Venâncio que manterá Teca em casa até o nascimento da criança. Pitoco compartilha com Neno a urgência de localizar Teca. Enquanto isso, Lu pondera sobre a dinâmica entre João Pedro e seu pai.

Zinha expressa descontentamento ao ter que compartilhar o quarto e ter que dormir com a professora Lu. Ritinha confia a Morena que está enamorada de Damião. Damião é apresentado a José Inocêncio. Eriberto confidencia a Venâncio seu interesse em Eliana.

Buba estranha quando Teca menciona a sensação de conhecer José Inocêncio ao observar o quadro na parede. Norberto alerta José Inocêncio sobre os perigos de cavalgar sozinho pela região.