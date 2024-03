Ex-pastora que fez versão 18+ de vídeo de Urach é comissária de bordo

A ex-pastora Ana Akiva, 36, gravou uma versão proibidona de um vídeo que Andressa Urach fez quando era da igreja.

Ana é comissária de bordo e ex-Miss Bumbum

Ela fazia parte de uma igreja no interior de São Paulo, mas não gostou do que via lá: "Fui vendo que é um meio corrupto. Chega a ser pior que o mundo secular, porque ali eles estão pregando uma coisa e vivendo outra. Não são todos, mas grande parte está corrompida", afirma.

Ana diz que viveu uma relação abusiva com outro pastor. "Ele me proibia de trabalhar fora e ter amizades. Vivia pela família e pela igreja. É difícil ser feliz ao lado de alguém que controla sua vida e que nunca te coloca para cima, que te chama de lixo, cospe na sua cara, muitas mulheres passam por isso dentro da igreja e sofrem caladas assim como eu".