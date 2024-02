Davi sobre treta: 'Estão querendo achar motivos para votar em mim'

Na cozinha do BBB 24 (Globo), Davi comentou sobre a discussão com Wanessa e defendeu que, se um grita no confinamento, permite que o outro também grite.

O que aconteceu

Em conversa com Isabelle na cozinha, Davi questionou a atitude de Wanessa na tarde do dia anterior. "Que eu falei? Eu não falei, nem gritei com ela. Eu chamei ela de falsa. Falsa e cobra, só", disse. "Em nenhum momento, eu gritei com ela. Aí quer dizer que eu vou deixar ela falar comigo como ela quer? Ela é minha mãe?".