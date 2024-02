Cannabis e distância do palco: o que dupla do Natiruts fará após despedida?

Nos últimos anos, eu me engajei muito no ativismo da cannabis medicinal. Foi uma bandeira que abracei com todas as forças. Estou com vontade de fazer esses medicamentos chegarem a todos, democratizar.

Luís Maurício, baixista, em papo exclusivo com Splash

Cannabis medicinal se refere à aplicação terapêutica dos componentes extraídos da planta da maconha. Entre as substâncias mais conhecidas estão o CBD (canabidiol) e o THC (tetrahidrocanabinol).

A decisão

Alexandre contou detalhes de conversa entre os músicos. "Foi natural. Cheguei para ele e falei: 'cara, acho que eu não estou a fim. Não me reconheço mais pegando o violão e fazendo canções dentro do estilo reggae. Seria desonesto eu ficar lançando novos trabalhos."

Para Luís Maurício, Alê representa a "alma" da banda de reggae. "É nossa voz, sempre foi tudo aqui. Eu me senti honrado de caminhar ao lado dele e construir esse legado. Achei muito honesto e verdadeiro quando ele me falou. Acatei na mesma hora, entendi que foi uma coisa pensada".

A banda foi formada em Brasília em 1996. "Liberdade pra Dentro da Cabeça" (1998), "Deixa o Menino Jogar" (1997), "Quero Ser Feliz Também" (2006) e "Presente de um Beija-flor" (1997) estão entre os principais sucessos do grupo.