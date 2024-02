Entenda o que é IFPI e quem são os artistas mais vendidos de 2023 no K-pop

E quantos grupos de k-pop figuram na lista da IFPI?

O ano de 2023 foi bastante importante para a indústria, com quatro grupos dentro do top 10 maiores vendas (físicas e digitais) de discos. Seventeen ficou em segundo lugar, atrás apenas de Taylor Swift, Stray Kids em terceiro, TXT em sétimo e NewJeans em oitavo lugar. Já na lista de singles, Jungkook se tornou o segundo solista coreano na história, junto com PSY, a entrar no top 10 com a música Seven. Vale ressaltar que, tirando Stray Kids cuja empresa é a JYP, os outros três grupos e Jungkook fazem parte da já gigante do K-pop Hybe.

Como a Hybe cresceu tanto em tão pouco tempo?

A resposta simples e inicial é BTS. A empresa investiu muito no grupo que teve um sucesso avassalador ao longo dos últimos anos e transformou uma empresa que tinha só um solista e um grupo, na maior empresa de k-pop dos tempos atuais. Claro que a compra de empresas que já tinham seus sucessos enormes como a Pledis com Seventeen e a criação da Be:lift e investimento na Source e KOZ, casas do Enhypen, Lesserafim, Newjeans e Boynextdoor fez os negócios cresceram ainda mais. Praticamente todos os grupos da empresa são bem sucedidos, vendem muitos discos, enchem arenas e estádios e construíram uma base sólida de fãs.

Quais artistas estão sob o selo da Hybe atualmente?