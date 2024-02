Modelo presa fez R$ 118 mil em uma semana com fotos: 'Salvaram minha vida'

As imagens de Abbie na prisão circularam as redes sociais, aumentando o número de assinantes em sua conta no OnlyFans: "Minhas fotos na prisão salvaram a minha vida"

A primeira prisão de Newman ocorreu em abril do ano passado, após ela brigar em público. Já a segunda, aconteceu No Dia de Ação de Graças, em 23 de novembro, por furto.

Abbie contou que estava deprimida depois de todos os acontecimentos, mas que tudo mudou do dia para a noite: "Eu estava muito deprimida antes da prisão e nem estava entrando no OnlyFans havia um bom tempo. Então ganhei US$ 24 mil em uma semana depois de sair da prisão, apenas com pessoas adicionando meu Snapchat, meu Twitter e meu OnlyFans".