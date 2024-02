Leidy diz que não vai perseguir sister no BBB 24: 'Pra mim, é invisível'

Conversando com Yasmin e Lucas na tarde de quinta-feira (29) no BBB 24 (Globo), Leidy Elin comentou sobre seus desentendimentos com Fernanda.

O que aconteceu

A trancista comentou como tratará a confeiteira. "Eu vou dar o desprezo para Fernanda. Ela está esperando se eu pegar um Anjo colocar ela no Monstro. Não vou ficar nessa perseguição, não".