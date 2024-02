'Quero tudo': Paolla e Diogo 'causam' com fotos quentes em viagem de férias

Hora de descansar! Paolla Oliveira, 41, e Diogo Nogueira, 42, estão curtindo viagem de férias após se dedicarem a extensa agenda de trabalho durante o Carnaval 2024.

O casal mais queridinho do Brasil tem causado nas redes sociais com cliques e vídeos quentes de momentos de curtição nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico.

Splash selecionou os registros que fizeram os fãs, literalmente, perderem o rumo. Confira: