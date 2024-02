Alane diz que sister virou opção de voto após treta: 'Decepcionada'

Ela contou ter ficado triste com as sisters. "A Yasmin eu fiquei triste. Não tô to com raiva, chateada, fiquei triste. Com a wanessa também".

Alane disse que, agora, poderia votar em Yasmin. "Não vou votar na Wanessa porque fiquei triste com ela, porque acho um motivo bem bobo, mas na Yasmin eu votaria sim".

Beatriz comentou que as sisters não mudaram de postura com ela. 'Elas estão normal comigo'.

Alane alfinetou. 'Claro, né, amiga. De falsidade. Da Wanessa não, mas da Yasmin. Decepcionada. É tipo de puxa saco".