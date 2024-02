Davi detona sister em papo no BBB 24: 'É uma cobra aquela mulher'

Na tarde de quarta-feira (28), Davi e Beatriz conversaram sobre Fernanda enquanto observavam as câmeras do Quarto do Líder do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi criticou a reaproximação da sister com MC Bin Laden. "Esse jogo que elas fazem aí, velho. Não existe isso, estavam de mal porque o Bin votou nela um dia desses".