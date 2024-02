Yasmin critica sisters e debocha de punição gravíssima: 'Muito preocupada'

Yasmin Brunet não gostou de ser cobrada por Alane e Beatriz por ter levado estalecada. A modelo debochou das sisters e da punição gravíssima que recebeu no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Yasmin reclamou da repreensão de Alane e Beatriz pela estalecada: "Elas vieram agora 'preocupadas' que vão votar em mim. Vem agora me cobrar, sendo que você é number one... motivo de voto para elas, né? Que vai ser a maior incoerência do mundo".