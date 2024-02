BBB 24: Saiba que horas começa a Festa do Líder de 'camelô' de Beatriz

A festança foi motivo de impasse. Como Beatriz ganhou a prova com Isabelle, as duas tiveram que entrar em acordo para quem ver quem ganharia dinheiro e quem seria a nova Líder. No entanto, ambas queriam a Festa do Líder e reforçaram como eram importantes seus temas.

Assim como nas semanas anteriores, o evento está previsto para começar às 22h25 (horário de Brasília). Os espectadores podem curtir o momento assistindo pela TV ou pelo Globoplay — para aqueles que assinam.

