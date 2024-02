'Rabugento e divertido'; o discurso de Tadeu para eliminar Rodriguinho

Quando fica triste, e ficou como jamais imaginou. Quando fica triste, todo mundo corre pra cantar, pra fazer ele ficar feliz, até os maiores adversários. Ele detona os adversários, fala barbaridades, mas é de um amor enorme com os seus. Desenvolveu uma rivalidade desde o começo do programa, mas é capaz de olhar exatamente pra esse rival e enxergar o próprio filho.

E se essa contradição toda for exatamente o que conquista o público, aí é problema pra Nanda. Ou é problema pro Buda. Aí seria porque tem alguma questão mais importante em torno da Nanda. O quê? Acabou de voltar de um Paredão? Que pra todo mundo aí dentro parecia decidido, e se a força dela era suficiente apenas pra superar aquela adversária? E agora ela está indefesa.

E o Buda, mais um estreante no paredão. Ninguém faz ideia se ele é daqueles que quando bater no paredão sai, ou se vai voltar de 10 paredões, ou se depende apenas de uma combinação certa pra sair. E se a combinação certa foi exatamente essa? Nando e Rodriguinho, do mesmo time, do time que faz da acidez a sua graça. E se perto dessa dupla o capoeirista ficou sem qualquer graça?

Será? Será que vale a pena ser um leão apenas dentro do quarto, como muitos pensam? Ou é preciso partir pro cara a cara? Quem fica ainda tem tempo de acordar, ou vai dizer que prefere apertar o botão? Deu sorte nesse paredão. Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer e pela forma como as pessoas viram isso, se no BBB você também depende disso.