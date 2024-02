Anitta no Viña del Mar: saiba onde assistir show ao vivo da cantora

Anitta está prestes a escrever mais um capítulo importante da sua carreira com o show no festival Viña del Mar. Os assinantes do StarPlus poderão assistir hoje à performance ao vivo na plataforma.

O show começa às 21h20 (horário de Brasília). Além de Anitta, o palco do evento recebe a apresentação do cantor Mora. O StarPlus transmitirá outros dois dias do festival, sempre no mesmo horário.

O Viña del Mar é um evento tradicional do Chile, conhecido especialmente pela 'reatividade' do público com as atrações que desaprovam. Além dos shows musicais, o evento reúne performances de grupos de dança e stand-ups de comediantes.