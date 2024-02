Saryne: Bonzinho demais, Matteus já aceitou papel de coadjuvante do BBB 24

Após a discussão entre Davi e Lucas ontem (26) no BBB 24 (Globo), Matteus conversou com o baiano e o orientou, como já fez outras vezes, sobre suas atitudes no jogo.

No Central Splash de hoje (27), Bárbara Saryne disse que o "Alegrete" é o oposto de Lucas Buda, que assume um papel de observador e busca fazer Davi "perder a cabeça".