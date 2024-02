Após calafrio sinistro, personagem teme desfecho da família de Tião Galinha

No próximo episódio de "Renascer", Mariana compartilha com Inácia suas preocupações acerca da conversa com seu marido. Há um certo receio palpável em suas palavras. O semblante de Buba se transforma em pânico ao ouvir de Teca que ela teve um encontro com Eliana. Em outra cena, Ritinha revela a Morena que sentiu seu corpo tremer ao beijar Damião.

Diante da insistência, Buba se recusa a abrir o capítulo de seu passado ao falar com Venâncio. O alívio toma conta de Padre Santo quando Dona Patroa comunica que Egídio acolheu a família de Tião Galinha. Entretanto, Pastor Lívio, mesmo diante dessa notícia, pressente que algo não está correto.

Joana, por sua vez, relata a Tião Galinha o sumiço temporário de seu vestido do varal, deixando um clima de mistério pairando no ar. Em um outro desdobramento, João Pedro toma uma decisão surpreendente ao pedir suas contas a José Inocêncio, declarando sua intenção de trilhar seu próprio caminho.