Pelas costas de José Inocêncio, Mariana propõe fugir com João Pedro

Sem Zé Inocêncio saber, Mariana procura João Pedro para saber o motivo pelo qual ele está deixando o local. "É de você que eu tô fugindo, Mariana... ou você não se dá conta, não?", revela ele.

Então, a neta de Belarmino (Antônio Calloni) pergunta se o moço quer que ela largue o Painho. "Você que que eu largue teu pai, é? Você quer que eu largue teu pai pra ir embora com você?", questiona.

Ela diz que pode ir embora com João Pedro, mas apenas na condição de irmã. "Desse jeito eu vou embora com você, na qualidade de tua irmã. Teu pai, vivo, eu não vou ser de mais ninguém nessa vida! Mas se você quiser, eu vou embora daqui com você, João. Eu vou como uma irmã", propõe.

