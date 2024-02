Isabelle sobre Davi: 'Talvez a reação tenha sido um grito de socorro'

Em conversa no Quarto Fadas na tarde de terça-feira (27) no BBB 24 (Globo), Isabelle voltou a comentar sobre Davi. A sister analisou o baiano em conversa com Michel, Raquele e Leidy.

O que aconteceu

A sister disse ter conversado com ele após o Sincerão. "Estava falando com ele ontem sobre sentimento de solidão. Ele fica muito mal também, né?".