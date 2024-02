Enquete BBB 24: parcial UOL aponta eliminação após alerta de cancelamento

Nesta terça-feira (27), mais um brother deixará a casa do BBB 24. Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho disputam a preferência do público, e de acordo com a enquete UOL, o cantor será eliminado com uma porcentagem bem alta.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 16h50, mostra que a porcentagem de Rodriguinho tinha aumentado para 72,05%. Mais cedo, o cantor reforçou sua vontade de deixar o programa e chegou a chorar no quarto gnomo.