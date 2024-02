BBB 24: Leidy reclama de Fernanda e promete 'ferrar' rival no ao vivo

Leidy afirmou que nunca teve nada contra Fernanda: "Muito pelo contrário. Nunca me meti no bagulho dela com a Alane, no bagulho dela com você [Bia]. Nunca comprei o barulho dessas paradas. Porque não se compete, todo mundo aqui é grandinho. Cada um compra o seu barulho."

A trancista falou que mal conversa com a confeiteira no dia a dia: "Aí hoje ela pega e me mete uma dessa: 'Ah, porque está insustentável a convivência com a Leidy'... Quebrou o pau com a Bia duas vezes e não está insuportável? E com a Alane, que teve a maior treta? Eu nem xinguei ela."

Leidy ainda disse acreditar que Fernanda está com a imagem ruim fora do reality: "Sabe do que ela tem medo? A imagem dela está feia lá fora. Aí eu vou ter que repetir o que eu falei para vocês. Se eu falo isso, estou levantando pauta chata... Porque eu vou levantar essa pauta no ao vivo com ela, vou ferrar ela."

Eu vou ferrar ela no ao vivo, estou falando sério. Por que com a Bia e Alane, que quebrou o pau, não está insustentável e comigo está? Por que eu sou barraqueira? A Bia fez mais barraco com ela e não é barraqueira? Todo mundo fica quieto. Estou mentindo? Leidy Elin sobre Fernanda