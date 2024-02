Yas: Fofoqueiro do BBB, Bin Laden ainda precisa do 'tempero' de Márcia Fu

Wanessa Camargo, 41, reclamou da forma como MC Bin Laden, 30, comemorou ao se livrar do paredão do BBB 24 (Globo). Ela não gostou de ele ter gritado "chupa!" ao festejar e opinou que o funkeiro reproduziu a mesma atitude que criticou em Davi, 21.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, queixou-se de que o músico cumpre muito mal sua função de 'leva-e-traz' da casa. "O que falta no Bin Laden é o carisma do fofoqueiro. Se ele fosse um fofoqueiro mais organizado, que seduzisse mais o público, seria melhor de ver - mas ele não faz isso. A gente, que é fofoqueiro [profissional], nem consegue gostar dele, porque ele faz fofoca tão mal que dá até raiva."