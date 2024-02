Tadeu 'rejeitado', Fersoza sem química com Ed Gama: o que falhou no BBB 24

Ele não pensa o mesmo, entretanto, sobre a parceria entre a atriz e Ed Gama, 33, à frente do quadro. "Os dois não têm química nenhuma. Eles juntos ali é uma coisa que não pode acontecer mais, em nenhuma temporada [do BBB]. Não combina! São muito diferentes. Ou se destaca um, ou se destaca outro. Não consigo vê-los funcionando juntos."

Os quadros humorísticos de Marcos Veras, 43, e Luís Miranda, tampouco foram bons acréscimos, opina Pasin. "Adoro o Luís e o Veras, mas nenhum dos quadros foi uma mudança positiva. Os convidados [do quadro de Veras] foram ótimos, mas ele não está na mesma sintonia. Não encaixou. Gosto um pouco mais do quadro do Luís, mas também não me pega. As piadas chegam muito atrasadas ali."

Entretanto o maior problema, na visão do colunista, reside na apresentação de Tadeu Schimdt, 49. "Tadeu tem me irritado bastante. Ele parecer ter pena do Sincerão, do castigo do monstro, de todas as dinâmicas propostas pelo programa. Esse personagem de 'coração partido' não é o que eu quero de um apresentador do BBB, [mas sim] alguém que instigue, que provoque os participantes."

Lucas Pasin torce para que a estadia de Schmidt à frente do Big Brother Brasil não passe da atual temporada. "Adoro o Tadeu, mas ele já deveria estar em um processo de despedida do BBB. Ele está em um clima muito bonzinho, que não combina com o BBB, e pouco empolgado. Era mais empolgado com os cavalinhos dele no Fantástico que com o BBB."