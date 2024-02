Marcus é o oitavo eliminado do BBB 24 com 84,86% dos votos

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele deixou o programa na terça de Carnaval (13) com 84,86% dos votos. Ele disputou a berlinda com Davi (12,07%) e Isabelle (3,07%).

O Paredão recebeu 35.406.748 votos.

Como foi a eliminação

Esse foi o segundo Paredão do programa com voto para eliminar. Marcus levou a pior na disputa contra a dupla de amigos, Davi e Isabelle.