Fora da Globo, Fátima Bernardes vai cobrir Olimpíadas em 'concorrente'

Fátima não faz mais parte do elenco fixo da Globo, mas não ficará sem trabalhar por muito tempo. A apresentadora estará na equipe do projeto Paris É Brasa, no qual jornalistas e influenciadores da agência Play9 vão produzir conteúdo sobre o evento esportivo para o YouTube e para as redes sociais.

Fátima é contratada da agência Play9 há anos, visando aumentar a sua presença nas redes sociais. A empresa, focada em produção de conteúdo digital e marketing de influência, foi fundada pelo influenciador Felipe Neto e pelo empresário João Pedro Paes Leme. Vista como "concorrente" da Globo, a agência tem construído "uma rede de afiliadas" de canais online — formada a partir do trabalho de diferentes influenciadores.

O projeto da Play9, em parceria com o Time Brasil — perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil nas redes — e o YouTube Brasil, promete "entregar uma chuva de conteúdos dinâmicos, ágeis e multiplataforma". A ideia é cobrir desde os resultados dos jogos em Paris até o cotidiano dos atletas.