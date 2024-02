Enquete UOL BBB 24: Após conversa com Fadas, brother dispara na votação

Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho disputam o décimo Paredão do BBB 24 (Globo) e um deles deixará o programa amanhã (27). Confira o que aponta a parcial da enquete do UOL:

O que diz a enquete

Às 16h50, Rodriguinho continuava como o mais votado para ser eliminado, somando 65,15% dos votos — 5% a mais do que a última atualização. O brother chegou a avaliar sua participação no BBB 24 na tarde de hoje (26) com Alane e Matteus, e disse que "só não quer decepcionar seus fãs".