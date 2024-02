BBB 24: 'Não quero que ele tenha medo de mim', diz Rodriguinho sobre Davi

"Eu também tenho que medir minhas palavras quando eu falo que não quero estar aqui. Porque vocês querem muito estar aqui. Mas é o que eu falo, pra mim é outro... eu sei o que vai acontecer se eu pegar 3 milhões. Sabe o que tô dizendo? Já tive isso várias vezes na minha vida, e não.. e o que aconteceu cara?"

Rodriguinho X MC Bin Laden

Na conversa, Rodriguinho voltou a criticar algumas posturas de MC Bin Laden dentro do BBB 24 e disse que, apesar do brother ser seu amigo e gostar dele, "com certeza sairia se tivesse no Paredão".

O cantor ainda disse que Bin é "explosivo", mas "tem um coraçãozão" e vai querer conversar com Alane sobre a sister ter votado nele.

"Ele é uma ótima pessoa, adoro ele. Lá fora a gente vai ser amigo pra caralh*", disse.

O cantor acrescentou que já encontrou com o funkeiro diversas vezes antes do reality, mas nunca se aproximou porque ele é mais próximo do perfil de seu filho.