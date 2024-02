Dieguinho: Saída de Rodriguinho seria presente para ele, mas não para o BBB

Schueng observou que Rodriguinho deverá deixar o BBB sem ter de prestar contas a Pitel e Fernanda, aliadas às quais nem sempre foi leal. "O que chama a atenção é que o Rodriguinho vai sair sem ser desmascarado pelas duas. Tanto a Pitel quanto a Fernanda nitidamente não sabem que o Rodriguinho as maceta pelas costas. Ele ainda vai sair beneficiado, por sua máscara não cair dentro do jogo."

Para o apresentador, o pagodeiro vai encerrar em sua melhor fase a participação no reality da Globo. "Este paredão vai eliminar o Rodriguinho de uma maneira coerente, nem tarde demais, nem cedo demais. Para mim, ele durou demais no BBB, [mas] saiu no momento certo, sem a imagem queimada e sem estar prejudicado pela dinâmica do programa."

Bárbara: Camarotes do BBB 24 se doem demais com pequenas verdades incômodas

Wanessa Camargo, 41, não gostou nada de ter sido chamada de 'mimada' por Michel, 33, durante uma brincadeira no BBB 24 (Globo). Ela reclamou a respeito do fato com Rodriguinho, Lucas, Pitel e Fernanda, afirmando que não se considera nada mimada e que está "de igual para igual" com todo o elenco.

Na visão da apresentadora, doer-se com críticas ínfimas dentro do reality não é privilégio da esposa de Dado Dolabella. "Os Camarotes todos se sentem muito incomodados quando os colegas da casa falam algumas pequenas verdades ali. Eles se doem muito com coisas que às vezes nem são tão pesadas assim - são simplesmente a verdade."