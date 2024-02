BBB 24: MC Bin Laden diz que errou ao não 'fechar grupo' com Fernanda

No Raio-X de hoje (26), MC Bin Laden disse que irá "recalcular a rota" e lamentou não ter jogado junto com o Quarto Gnomo na formação de Paredão que eliminou Marcus.

