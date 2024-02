Pedro Pascal surta em discurso após vitória no SAG Awards: 'Estou bêbado'

Pedro Pascal, 48, surpreendeu a todos com o seu discurso após vencer o prêmio de Melhor Ator em Série Drama no SAG Awards 2024.

O que aconteceu

Pascal não era o favorito para vencer o prêmio. O astro de "The Last of Us" estava na disputa contra nomes como Brian Cox, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen, de "Succession".